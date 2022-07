Che cosa sono le criptomonete (Di giovedì 21 luglio 2022) Le criptomonete rappresentano una forma di denaro digitale alla base della quale non esiste alcun tipo di organizzazione. Si possono usare per numerosi pagamenti e si basano su un software gratuito. Il nome criptomoneta deriva dalla crittografia, che è la disciplina che si serve della matematica avanzata per proteggere i dati e le informazioni. Le criptomonete sono resistenti alla censura, grazie a una rete la cui struttura non può essere disattivata dagli hacker. A differenza di quel che accade quando si usano i servizi di pagamento centralizzati, nessuno può impedire l’esecuzione di transazioni con le criptomonete, e nessuno può – per esempio – congelare i conti degli utenti. Veloce ed economico Quello che caratterizza e cosa sono le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Lerappresentano una forma di denaro digitale alla base della quale non esiste alcun tipo di organizzazione. Si posusare per numerosi pagamenti e si basano su un software gratuito. Il nome criptomoneta deriva dalla crittografia, che è la disciplina che si serve della matematica avanzata per proteggere i dati e le informazioni. Leresistenti alla censura, grazie a una rete la cui struttura non può essere disattivata dagli hacker. A differenza di quel che accade quando si usano i servizi di pagamento centralizzati, nessuno può impedire l’esecuzione di transazioni con le, e nessuno può – per esempio – congelare i conti degli utenti. Veloce ed economico Quello che caratterizza ele ...

