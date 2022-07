Borse: Milano a picco (-2,22%) dopo dimissioni Draghi, spread schizza a 233 punti (Di giovedì 21 luglio 2022) L'indice Mib il peggiore dell'Europa, in attesa delle decisioni della bce L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) L'indice Mib il peggiore dell'Europa, in attesa delle decisioni della bce L'articolo proviene da Firenze Post.

