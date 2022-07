Amazon sferra colpi durissimi anche in Italia | a caccia delle recensioni false sui social e non solo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un j’accuse in piena regola, con tanto di azione.si scaglia contro lesui, che lo vedono direttamente interessante. Lo fa senza remore e, soprattutto, senza tanti giri di parole. E’ un attacco durissimo.– Adobe StockL’e-commerce numero uno al mondo, infatti, ha intentato un’azione legale contro gli amministratori di oltre 10.000 gruppi Facebook che millantano di orchestraresuin cambio di denaro o prodotti gratuiti. Questi gruppi sono istituiti per reclutare persone disposte a pubblicareincentivate e fuorvianti sui negozinel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna, main Giappone e ...

