Ultime Notizie – Gas Russia, con rubinetti chiusi razionamenti e crollo del Pil (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo stop alle forniture di gas dalla Russia non viene più considerata un’ipotesi remota ma uno scenario probabile. Cosa cambierebbe per l’Europa e per l’Italia? Due cose sostanziali: razionamenti, per ridurre il consumo nazionale di gas tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023 di almeno il 15% rispetto al consumo medio registrato nello stesso periodo nei precedenti cinque anni, come suggerisce la Commissione europea; un brusco calo del pil, per l’Italia 3,7 punti in meno, come stima il Fmi. La sintesi della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, è chiara. “La Russia ci sta ricattando, sta usando l’energia come un’arma e quindi in ogni caso, che si tratti di un taglio parziale o totale” delle forniture, “l’Europa deve essere pronta”, anche se in questo lavoro “non partiamo da zero”, perché “abbiamo già fatto molto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo stop alle forniture di gas dallanon viene più considerata un’ipotesi remota ma uno scenario probabile. Cosa cambierebbe per l’Europa e per l’Italia? Due cose sostanziali:, per ridurre il consumo nazionale di gas tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023 di almeno il 15% rispetto al consumo medio registrato nello stesso periodo nei precedenti cinque anni, come suggerisce la Commissione europea; un brusco calo del pil, per l’Italia 3,7 punti in meno, come stima il Fmi. La sintesi della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, è chiara. “Laci sta ricattando, sta usando l’energia come un’arma e quindi in ogni caso, che si tratti di un taglio parziale o totale” delle forniture, “l’Europa deve essere pronta”, anche se in questo lavoro “non partiamo da zero”, perché “abbiamo già fatto molto ...

