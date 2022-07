Troppe critiche alle azzurre - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 20 luglio 2022) Giuseppe Tassi alcio da oratorio, bassa qualità di gioco, figuracce irripetibili". A seguire il web, l'Europeo rosa è stato un fallimento totale. Una condanna che va oltre le due sconfitte: rovinosa ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Giuseppe Tassi alcio da oratorio, bassa qualità di gioco, figuracce irripetibili". A seguire il web, l'Europeo rosa è stato un fallimento totale. Una condanna che va oltre le due sconfitte: rovinosa ...

Pubblicità

letipezz : RT @antoniodballaro: “Ognuno sta solo nella sua bolla e la protegge, e non accetta critiche e intralci. Ma questo, che è il vero germe dell… - GiTufano69 : @Chiariello_CS Uno smacco per la società più che per la tifoseria. Ad ogni modo... troppe critiche espresse per i t… - antoniodballaro : “Ognuno sta solo nella sua bolla e la protegge, e non accetta critiche e intralci. Ma questo, che è il vero germe d… - GiTufano69 : @Torrenapoli1 Osservato...e quanto ho scritto in proposito è li,sta cosa di Dybala alla Roma mi ha tolto da un gros… - Vaffancu_lol_ : @LegaSalvini BASTA CRITICARE 'SALVINI' CI VOGLIONO PROPOSTE E SOLUZIONI CON LE CRITICHE NON SI COSTRUISCE NULLA SE… -