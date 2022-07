Totti – Ilary, Noemi Bocchi ha avuto una storia con un noto ex tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 20 luglio 2022) In questi giorni l’attenzione dei media è tutta per Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti che avrebbe determinato la fine del matrimonio ventennale con Ilary Blasi. E tra i vari gossip usciti sulla Bocchi, quello più recente riguarda la storia avuta tempo fa con Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e attuale postino di C’è Posta per Te. A rivelarlo è stato lui stesso. Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta la foto del bacio: è bufera In queste ore sul web è diventata virale la foto del calciatore che bacia la sua nuova fiamma, ma si tratta di un clamoroso errore ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 luglio 2022) In questi giorni l’attenzione dei media è tutta per, la nuova fiamma di Francescoche avrebbe determinato la fine del matrimonio ventennale conBlasi. E tra i vari gossip usciti sulla, quello più recente riguarda laavuta tempo fa con Gianfranco Apicerni, exdie attuale postino di C’è Posta per Te. A rivelarlo è stato lui stesso. Francesco, spunta la foto del bacio: è bufera In queste ore sul web è diventata virale la foto del calciatore che bacia la sua nuova fiamma, ma si tratta di un clamoroso errore ...

