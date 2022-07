webecodibergamo : Resteranno a Bergamo per qualche giorno. - SAGITTABCNDO : in questi giorni sto campando solo grazie a eddie, joe keery, i steddie, joseph quinn, steve harington, le ff sui s… - azicrowace : i fratelli dick: queste sono le battute eterazze joseph e joe: fanno il cazzo che gli pare rendendo eddie e steve… - Scionraccoon : @ackvles Sono talmente arrabbiata fra che non posso fermarmi dal commentare ogni singolo post dove dicono minchiate… - Scionraccoon : @buckjsvodka Sei letteralmente la prima persona a sto mondo che parla di questa cosa e penso di amarti. Letteralmen… -

L'Eco di Bergamo

... che fin dalla prima stagione di Stranger Things èHarrington . Infatti, come racconta Quinn, ... In effetti è andata proprio così, dato che la performance attoriale diQuinn è tra quelle ...... A sostenerlo è arrivato Joe Keery, che ha la parte died è diventato subito amico di Quinn: ... Matt Duffer, ha infatti sottolineato: Che ne pensate delle dichiarazioni diQuinn sull'aiuto ... Steve e Joseph Pagliuca a Zingonia: resteranno a Bergamo qualche giorno The government, seeking to hold Mr. Bannon to account for defying a subpoena from Congress, wrapped up its case after calling just two witnesses.The Veterans Appreciation Foundation will be holding their Annual Veterans Appreciation Weekend fundraiser this weekend to honor and support local veterans who have served. Veterans Appreciation ...