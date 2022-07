Pugile ucciso | fermati due fratelli | «L’ho ucciso io | ma non volevo»

Pubblicità

monikindaaaa : 'L'ho ucciso io, ma il coltello era il suo'. Così il magrebino ha aggredito il pugile - infoitinterno : Pugile ucciso ad Anzio, fermati due fratelli: accusati di concorso in omicidio. Il 20enne: «Una disgrazia, ho - infoitinterno : 'L'ho ucciso io, ma il coltello era il suo'. Così il magrebino ha aggredito il pugile - hele_fr : #Anzio 'L'ho ucciso io, ma il coltello era il suo'. Così il magrebino ha aggredito il pugile - QuotidianPost : Arrestato 20enne per omicidio del pugile croato: “ho ucciso io Leonardo” -

Disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo per i fratelli di origini magrebina accusati dell'omicidio delLeonardo Muratovic, 25 anni,ad Anzio, centro in provincia di Roma, sabato notte a coltellate. I due si sono costituiti ieri in una stazione dei carabinieri di Roma. L'accusa è concorso ...E' quanto avrebbe detto il 20enne di origini magrebine nel corso di dichiarazioni spontanee ammettendo di essere l'autore dell'omicidio di Leonardo Muratovic, ildi 25 annisabato notte ...(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo per i fratelli di origini magrebina accusati dell'omicidio del ...Per entrambi i fratelli la procura di Velletri ha disposto il fermo per omicidio in concorso. "E' stata una lite finita male, una disgrazia. Dopo il provvedimento di fermo della procura, notificato da ...