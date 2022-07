Monfalcone | ordinanza del Sindaco a seguito dell’incendio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Limitazione della circolazione delle persone per superamento dei valori limite inquinamento atmosferico è fatto obbligo a chiunque di indossare all’esterno la mascherina FFP2; che lo svolgimento delle attività commerciali mercatali su area pubblica del Comune siano sospese per la giornata di mercoledi 20/07/2022. che tutte le attività lavorative che prevedano l’esercizio all’esterno vengano svolte con l’utilizzo di mascherine FFP2 per la giornata di mercoledì 20/07/2022. È consigliato a tutti i cittadini di rimanere in casa, mantenere le finestre chiuse e tenere gli animali d’affezione all’interno.È consigliato a tutti i cittadini di non accedere alle aree del demanio marittimo di Marina Julia e Marina Nova.