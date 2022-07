Kaspersky | Luna | nuovo gruppo ransomware che utilizza un linguaggio di programmazione multipiattaforma

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Milano, 20 luglio 2022) - Milano, 20 luglio 2022 - I ricercatori dihanno scoperto unche conferma la tendenza di questi criminali dire funzionalità. Il, soprannominatoscritti in Rust, undiprecedentementeto da threat actor come BlackCat e Hive. Questo consente loro di trasferire facilmente il malware da un sistema operativo all'altro. Anche questa scoperta fa parte del recente report sul crimeware disponibile sul sito diSecurelist.distribuisce un malware scritto in Rust: le sue capacità ...

securityopenlab : Gruppo ransomware Luna usa un linguaggio multipiattaforma @Kaspersky @KasperskyLabIT #ransomware #Luna… -

Security Info

...che la nostranon è quello che sembra. In questo film mozzafiato gli eroi di Moonfall viaggeranno su una vecchia navicella spaziale per salvare la Terra, affiancati dai sistemiche li ......che la nostranon è quello che sembra. In questo film mozzafiato gli eroi di Moonfall viaggeranno su una vecchia navicella spaziale per salvare la Terra, affiancati dai sistemiche li ... Luna, il nuovo ransomware che attacca Windows, Linux ed ESXi - Securityinfo.it (Milano, 20 luglio 2022) - Milano, 20 luglio 2022 - I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto un nuovo gruppo ransomware che conferma la tendenza di questi criminali di utilizzare funzionalità ...Scoperto Luna, un nuovo gruppo ransomware che sfrutta un linguaggio di programmazione multipiattaforma. Come difendersi.