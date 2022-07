Grecia, turista sopravvissuto in mare aggrappato a un pallone da calcio per 18 ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Storia a lieto fine per un turista macedone, che nei giorni scorsi è sopravvissuto per ben 18 ore in mezzo al mare, al largo della penisola di Kassandra, in Grecia, riuscendo a restare aggrappato a un pallone da calcio trovato tra i flutti. I giornali riportano oggi il caso avvenuto alcuni giorni fa che ha coinvolto un 30enne di nome Ivan, che sabato 9 luglio è stato trascinato al largo dalle onde insieme all'amico, Martin Jovanovski, mentre nessuno dei due riusciva a tornare a riva. Subito allertata dai compagni di vacanza, la locale Guardia Costiera si è messa così sulle loro tracce. Perse le speranze di ritrovare vivo l'amico Vano purtroppo ogni tentativo di individuare invece Jovanovski, per il quale si è ormai persa ogni speranza. Il turista ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 luglio 2022) Storia a lieto fine per unmacedone, che nei giorni scorsi èper ben 18 ore in mezzo al, al largo della penisola di Kassandra, in, riuscendo a restarea undatrovato tra i flutti. I giornali riportano oggi il caso avvenuto alcuni giorni fa che ha coinvolto un 30enne di nome Ivan, che sabato 9 luglio è stato trascinato al largo dalle onde insieme all'amico, Martin Jovanovski, mentre nessuno dei due riusciva a tornare a riva. Subito allertata dai compagni di vacanza, la locale Guardia Costiera si è messa così sulle loro tracce. Perse le speranze di ritrovare vivo l'amico Vano purtroppo ogni tentativo di individuare invece Jovanovski, per il quale si è ormai persa ogni speranza. Il...

