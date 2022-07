Grande Fratello Vip, la nuova edizione potrebbe durare 8 mesi terminando a Maggio (Di mercoledì 20 luglio 2022) La nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe durare 8 mesi e concludersi a Maggio. Ecco le indiscrezioni trapelate sulla settima stagione del reality. Grande Fratello Vip, la nuova edizione durerà 8 mesi? Photo Credits Donna10Pare che la settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe durare 8 mesi, battendo ogni record. L’annuncio è stato dato da Giuseppe Candela su Dagospia. “Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) LadelVipe concludersi a. Ecco le indiscrezioni trapelate sulla settima stagione del reality.Vip, ladurerà 8? Photo Credits Donna10Pare che la settimadelVip, battendo ogni record. L’annuncio è stato dato da Giuseppe Candela su Dagospia. “Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la ...

