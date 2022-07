Grande Fratello Vip 7: arriva un altro ex di Belen Rodriguez, ecco di chi si tratta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non terminano le indiscrezioni sui possibili partecipanti alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ogni giorno lancia dei nuovi indizi per far capire ai telespettatori qual è l'identità dei nuovi concorrenti. Ma sembra che il conduttore oltre a Antonino Spinalbese abbia scelto di invitare un altro ex di Belen Rodriguez. ecco di chi si tratta. Manca molto tempo alla nuova messa in onda del reality della Mediaset, ma le voci si rincorrono continuamente. Quasi si potrebbero accettare scommesse su chi potrebbero essere i concorrenti. Gli unici confermati o meglio, gli unici nomi che sembrano davvero sicuri sono quello di Pamela Prati, George Ciupilan e Chadia Rodriguez. La Prati però potrebbe non essere tra i partecipanti per via di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non terminano le indiscrezioni sui possibili partecipanti alla nuova edizione delVip. Alfonso Signorini ogni giorno lancia dei nuovi indizi per far capire ai telespettatori qual è l'identità dei nuovi concorrenti. Ma sembra che il conduttore oltre a Antonino Spinalbese abbia scelto di invitare unex didi chi si. Manca molto tempo alla nuova messa in onda del reality della Mediaset, ma le voci si rincorrono continuamente. Quasi si potrebbero accettare scommesse su chi potrebbero essere i concorrenti. Gli unici confermati o meglio, gli unici nomi che sembrano davvero sicuri sono quello di Pamela Prati, George Ciupilan e Chadia. La Prati però potrebbe non essere tra i partecipanti per via di ...

Pubblicità

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - _Nico_Piro_ : Voi direte ma com’è possibile? Cioè se sono degli ads (pubblicità) perchè dovrebbero essere “resi pubblici” sono g… - tuttopuntotv : Tutta la verità su un’esclusione importante al Grande Fratello Vip 7 #gfvip #gfvip7 - NRicominciare : @localteamtv Pensavo che fossi l'ingresso del Grande fratello ?? - __ANT_Z___ : @byoblu @byoblu ma non vedete un po' di Orwell, Matrix, Truman show e grande fratello in quello che succede in Russ… -