Governo, Giorgetti: dobbiamo riflettere e decidere. Anche con Fi. "Dobbiamo riflettere e discutere" se votare o meno la fiducia. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, capodelegazione della Lega al Governo uscendo da palazzo Madama.

