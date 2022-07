Duplice omicidio a Napoli oggi | un uomo s' è costituito in Procura | «Sono stato io»

Pubblicità

cronacacampania : Duplice omicidio a Ponticelli, Carlo Esposito e Antimo Imperatore ammazzati in un appartamento - ANSACampania : Duplice omicidio a Napoli, vittime vicine a clan - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Duplice omicidio alla periferia di Napoli, nel quartiere di Ponticelli. Le vittime vicine al clan De Micco-De Martino #AN… - interrisnews : #20luglio: la guerra fra #clan per il controllo di #Ponticelli insanguina #Napoli - Agenzia_Ansa : Duplice omicidio alla periferia di Napoli, nel quartiere di Ponticelli. Le vittime vicine al clan De Micco-De Marti… -

a Ponticelli dove in mattinata, poco prima delle 10, due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco in via Eugenio Montale, nel rione Fiat. Le vittime sono Antimo Imperatore, ...a Napoli. Due persone sono state uccise nel quartiere Ponticelli, nel cosiddetto "Rione Fiat", in via Eugenio Montale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Le vittime sono Carlo ...Svolta nel duplice omicidio avvenuto questa mattina a Ponticelli, al Rione Fiat. Un uomo - non sono state ancora rese note le sue generalità - si è costituito presso i carabinieri e, ...