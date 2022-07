Bimbo di 4 anni morto annegato in piscina nel Viterbese - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 20 luglio 2022) La piscina dove è accaduto l'incidente Viterbo, 20 luglio 2022 - È morto annegato un bambino di 4 anni , in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladove è accaduto l'incidente Viterbo, 20 luglio 2022 - Èun bambino di 4, in unadi una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. ...

