20 luglio … (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli eventi datati 20 luglio 364 giorni fa il mondo biancoceleste ha ricordato il centenario dalla nascita di Corrado Giubilo (portiere, fratello- anche- di Gianfranco e Alberto). Il 20 luglio 1912 il mondo accoglieva invece Umberto Lenzini, il presidente del primo scudetto della Lazio che assunse la medesima carica nel 1965. Si spense il 22 settembre 1987 per una crisi cardiaca, non riuscendo così a festeggiare l'impresa degli 'Eroi del meno nove'. E oggi ne avrebbe compiuti ottanta Gianbattista Benvenuto, centoventicinque presenze e 29 reti in Serie B con le maglie di Arezzo, Genova e Catanzaro. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

