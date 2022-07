Ultimo giorno per il Napoli a Dimaro | stop in allenamento | problemi per un azzurro

(Di martedì 19 luglio 2022) Oggi illascerà il Trentino e il comune diFolgarida, in cui era arrivata in ritiro sabato 8 luglio. Il programma degli azzurri prevedrà poi il ritorno a, qualchedie poi la nuova partenza, sabato 23 luglio, verso l’Abruzzo e Castel di Sangro. Proprio il secondo ritiro sarà cruciale affinché ilpossa misurarsi con alcune squadre di livello internazionale, visto che le uniche due amichevoli disputate asono state contro l’Anaune Val di Non (squadra di Eccellenza, contro cui gli azzurri hanno vinto 10-0) e il Perugia (che è in Serie B; ilsi è imposto 4-1). PolitanoA Castel di Sangro, come detto, ci saranno i primi veri test stagionali per la squadra di Luciano ...

Pubblicità

CarloVerdelli : #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima d… - hyuntention : ragazz è stato bello ma purtroppo questo sarà il mio ultimo giorno da essere vivente - dixibianconero : RT @MileTrecarichi: #CristianoRonaldo è scappato come un ladro l'anno scorso, #deLigt ha avuto rispetto fino all'ultimo giorno della #Juven… - mas54 : RT @CarloVerdelli: #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima domeni… - Giancar70336148 : RT @CarloVerdelli: #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima domeni… -

A seguire proiezione del suofilm "L'ombra del".documentario in concorso "Bosnia Express" di Massimo D'orzi verrà proiettato mercoledì 27 Luglio alle ore 17.30, a seguire l'......sarebbe stata tutta per Linda Evangelista per la quale non sembra sia passato undai tempi ... La Evangelista, che ha raccontato nell'anno di aver subito le conseguenze di una criolipolisi ...Torna per il quinto anno consecutivo Lazio in Tour, l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia, fino al 15 settembre, ...Nuova ondata di caldo eccezionale, con l’inizio della settimana l’anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini ...