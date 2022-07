Sampdoria | Trimboli | «Futuro? Spero di restare qui | ma deciderà la società»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 luglio 2022) Simone, centrocampista della, ha parlato della stagione e del suoai microfoni siNews 24 Simone, centrocampista della, ha parlato della stagione e del suoai microfoni siNews 24. Le sue dichiarazioni: GIAMPAOLO – «Il mister pretende tanto e sa bene cosa vuole. Ognuno ha il proprio compito in campo e deve farlo al massimo delle sue possibilità. A me, così come ad altri centrocampisti, chiede sia la fase di impostazione sia di difesa. In mezzo al campo dobbiamo riuscire a tenere corta la squadra, uno dei problemi dell’anno scorso. Giampaolo ci chiede anche qualche gol in più per aiutare la squadra». Visualizza questo post su Instagram Un ...