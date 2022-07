"Non parlo di questo". La domanda sul centrodestra fa esplodere Tremonti: in studio cala il gelo (Di martedì 19 luglio 2022) Indispettito e irritato: il collegamento di Giulio Tremonti con il talk politico "L'Aria che Tira" su LA7 si consuma sul filo del rasoio. Durante la puntata di martedì 19 luglio, il conduttore Francesco Magnani gli chiede lumi sulla crisi economica e sull'opportunità di dire agli italiani che in autunno saranno “lacrime e sangue”. Ma non tutto fila liscia perché una domanda su un possibile ritorno nell'agone politico (in caso di vittoria del centrodestra) fa digrignare i denti a Tremonti: “Non erano le domande concordate”. L'intervista prosegue e il bravo Magnani ci riprova prima dei saluti: “Non voglio farla arrabbiare però si candiderebbe come un anti Draghi o le piace così tanto la vita da professore che non la lascerebbe per nulla al mondo?”. L'ex ministro dell'Economia socchiude gli occhi infastidito e con aria ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Indispettito e irritato: il collegamento di Giuliocon il talk politico "L'Aria che Tira" su LA7 si consuma sul filo del rasoio. Durante la puntata di martedì 19 luglio, il conduttore Francesco Magnani gli chiede lumi sulla crisi economica e sull'opportunità di dire agli italiani che in autunno saranno “lacrime e sangue”. Ma non tutto fila liscia perché unasu un possibile ritorno nell'agone politico (in caso di vittoria del) fa digrignare i denti a: “Non erano le domande concordate”. L'intervista prosegue e il bravo Magnani ci riprova prima dei saluti: “Non voglio farla arrabbiare però si candiderebbe come un anti Draghi o le piace così tanto la vita da professore che non la lascerebbe per nulla al mondo?”. L'ex ministro dell'Economia socchiude gli occhi infastidito e con aria ...

