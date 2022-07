Mancuso (Salutedonna), ‘oncologia territorio per non abbandonare pazienti’ (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Una paziente con tumore al seno, una volta dimessa dall’ospedale, ha bisogno di seguire un percorso ben definito anche sul territorio. Intendo dire che deve essere seguita da medici, infermieri, operatori sanitari che lavorino in un gruppo multidisciplinare. La paziente che torna a casa non deve essere persa di vista dall’équipe che l’ha seguita in ospedale, non va abbandonata. Ma per questo occorre formare il personale specialistico che andrà poi a lavorare sul territorio, solo in questo modo si può garantire la continuità delle cure”. Così all’Adnkronos Salute Anna Maria Mancuso, presidente di Salutedonna onlus, a margine della presentazione di ‘Onconnext – Tumore al seno e oncologia territoriale, un binomio necessario’, documento che per la prima volta vede le principali associazioni di pazienti con ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Una paziente con tumore al seno, una volta dimessa dall’ospedale, ha bisogno di seguire un percorso ben definito anche sul. Intendo dire che deve essere seguita da medici, infermieri, operatori sanitari che lavorino in un gruppo multidisciplinare. La paziente che torna a casa non deve essere persa di vista dall’équipe che l’ha seguita in ospedale, non va abbandonata. Ma per questo occorre formare il personale specialistico che andrà poi a lavorare sul, solo in questo modo si può garantire la continuità delle cure”. Così all’Adnkronos Salute Anna Maria, presidente dionlus, a margine della presentazione di ‘Onconnext – Tumore al seno e oncologia territoriale, un binomio necessario’, documento che per la prima volta vede le principali associazioni di pazienti con ...

