Pubblicità

Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, ancora tensione: #Sarri interrompe l'allenamento e redarguisce gli ultrà - ManuBaio : #Napoli su #Acerbi della #Lazio. Operazione da 5 milioni di euro. @sscnapoli @OfficialSSLazio @SkySport - Rolfi39 : RT @Gazzetta_it: Lazio-Acerbi, ancora tensione: #Sarri interrompe l'allenamento e redarguisce gli ultrà - RobinDeMartinos : RT @mempispillo: Avete strarotto il cazzo. Andate ad Auronzo a fischiare i giocatori. Il vostro è un disagio mentale. Per fortuna che c’è u… - mayoraltitolare : RT @Gazzetta_it: Lazio-Acerbi, ancora tensione: #Sarri interrompe l'allenamento e redarguisce gli ultrà -

Durante l'allenamento nel Cadore, Maurizio Sarri ha interrotto la seduta per andare a redarguire gli ultrà dellache ancora una volta hanno contestato pesantemente Francesco, con il ...Non cennano a placarsi le critiche da parte di una parte della tifoseria dellanei confronti di Francesco, preso di mira durante la seduta mattutina nel ritiro di Auronzo . Il mister Sarri si è visto costretto a interrompere per qualche istante l'allenamento, ...Si avvia verso la conclusione la rassegna estiva della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti stamani sono tornati in campo per il primo allenamento giornaliero durante il quale Sarri come ...Durante la seduta di allenamento preso di mira il difensore ormai in rotta con gli ultras biancocelesti. Ci pensa il tecnico a sistemare la situazione ...