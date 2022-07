Juventus, Gazzetta: “Ad Allegri serve il direttore d’orchestra, occhio a Paredes” (Di martedì 19 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi la Juventus è alla ricerca del suo play colui che mette in chiaro il gioco. “Operazione regista Capitolo centrocampo: l’arrivo di Pogba non basta, la squadra ha bisogno anche di un uomo d’ordine in mezzo al campo e i discorsi con il Psg per Paredes sono iniziati da tempo. Federico Cherubini sperava di riuscire a chiudere con uno scambio (si era parlato di Kean, ma la trattativa non è decollata) o con i soldi incassati dalla cessione di un centrocampista. Al momento però è tutto fermo e non sembrano esserci giocatori bianconeri che possono interessare ai francesi e per acquistarlo ci vogliono una trentina di milioni. Resta in stand by Nicolò Zaniolo: la Juventus ha avviato da tempo i contatti con il suo procuratore, Claudio ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Come riporta laad oggi laè alla ricerca del suo play colui che mette in chiaro il gioco. “Operazione regista Capitolo centrocampo: l’arrivo di Pogba non basta, la squadra ha bisogno anche di un uomo d’ordine in mezzo al campo e i discorsi con il Psg persono iniziati da tempo. Federico Cherubini sperava di riuscire a chiudere con uno scambio (si era parlato di Kean, ma la trattativa non è decollata) o con i soldi incassati dalla cessione di un centrocampista. Al momento però è tutto fermo e non sembrano esserci giocatori bianconeri che possono interessare ai francesi e per acquistarlo ci vogliono una trentina di milioni. Resta in stand by Nicolò Zaniolo: laha avviato da tempo i contatti con il suo procuratore, Claudio ...

