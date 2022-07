Il gabbiano che rapisce un cucciolo di cane

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) All’inizio sembrava essere la classica storia che circola sui social, ma priva di alcuna conferma. Poi, però, sono arrivate le prime testimonianze su quanto accaduto solo pochi giorni fa a Napoli, nella zona del Bosco di Capodimonte. Una turista tedesca si era recata in quell’area verde in compagnia del suo– undi Pinscher nano – per fare una passeggiata. Non lo aveva al guinzaglio, anche perché si trovava in una zona dedicata proprio agli amici a quattro zampe. Poi, però, il colpo di scena e quella dolorosa perdita: unscende in picchiata, prende quele lo porta via con sé.prendee lo porta via con sé, accade a Napoli Purtroppo, di quel Pinscher nano si sono perse le tracce. Il volatile, infatti, lo ha afferrato con il suo becco prima di ...