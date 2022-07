Pubblicità

Internazionale

Una statua monumentale e al contempo elegante, che rappresenta una donna seduta e avvolta da un drappeggio incantevole. Per poterla finalmente ammirare dobbiamo arrivare in fondo alla galleria. ...Per la pitturazione, in "blu mimetico" nella parte superiore ("opera morta") e in neroper la ... il più grande Museo Marittimo del Mediterraneo, punta di diamante delMu. MA. Il ... Il circuito opaco del traffico di opere d’arte - Antoine Pecqueur