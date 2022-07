Giovanni Allevi, la notizia è tremenda: non c’è pace per l’artista | Un dolore immenso (Di martedì 19 luglio 2022) Non sembra esserci pace per Giovanni Allevi, che è stato travolto nelle scorse ore da un’altra terribile notizia. Dopo aver scoperto di dover combattere contro una forma di mieloma, il popolarissimo musicista ha perso sua sorella, Maria Rosa Allevi, 57 anni. La donna è stata infatti trovata senza vita all’interno della sua abitazione di Ascoli Piceno. L’allarme è stato lanciato da un familiare, come riporta anche Il Resto del Carlino. L’individuo non riusciva a mettersi in contatto con la sorella di Allevi ed è per questo che ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Quando sono entrati in casa, gli agenti hanno trovato il corpo ormai senza vita della donna, che svolgeva la professione di insegnante. Stando ai primi rilevamenti sembra che Maria Rosa ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 luglio 2022) Non sembra esserciper, che è stato travolto nelle scorse ore da un’altra terribile. Dopo aver scoperto di dover combattere contro una forma di mieloma, il popolarissimo musicista ha perso sua sorella, Maria Rosa, 57 anni. La donna è stata infatti trovata senza vita all’interno della sua abitazione di Ascoli Piceno. L’allarme è stato lanciato da un familiare, come riporta anche Il Resto del Carlino. L’individuo non riusciva a mettersi in contatto con la sorella died è per questo che ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Quando sono entrati in casa, gli agenti hanno trovato il corpo ormai senza vita della donna, che svolgeva la professione di insegnante. Stando ai primi rilevamenti sembra che Maria Rosa ...

Pubblicità

RaiNews : La sorella del compositore Giovanni Allevi, Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa di A… - Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi torna a parlare sui social: 'In ospedale compongo, la mia malattia diventerà una melodia'. Il music… - infoitcultura : Dramma per Giovanni Allevi, la sorella trovata morta - GossipItalia3 : Giovanni Allevi, è scomparsa sua sorella Maria Stella: svelata la causa #gossipitalianews - blogtivvu : Giovanni Allevi, sorella trovata morta in casa: suicidio? #giovanniallevi -