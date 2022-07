Draghi da Mattarella. Stamattina l'incontro a Chigi con Letta. Lega e Fi si vedono a pranzo (Di martedì 19 luglio 2022) Draghi sale al Colle da Mattarella Poco fa il premier Mario Draghi ha incontrato il capo dello stato Sergio Mattarella al Quirinale. Un colloquio avvenuto poco dopo quello che il capo del governo ha avuto con il segretario del Pd Enrico Letta, a Palazzo Chigi, come documentato dal Foglio. E' la vigilia delle comunicazioni di Draghi alle Camere. Quelle in cui, in un modo o nell'altro, si capirà che piega prende la crisi di governo. Oggi, infatti, sarà una giornata di fitte interlocuzioni. Ed è molto probabile che lo stesso premier chiamerà a Palazzo Chigi i leader dei partiti che compongono la maggioranza. Un altro appuntamento è il vertice Lega-Forza Italia-gruppi centristi, fissato all'ora di pranzo. Berlusconi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022)sale al Colle daPoco fa il premier Marioha incontrato il capo dello stato Sergioal Quirinale. Un colloquio avvenuto poco dopo quello che il capo del governo ha avuto con il segretario del Pd Enrico, a Palazzo, come documentato dal Foglio. E' la vigilia delle comunicazioni dialle Camere. Quelle in cui, in un modo o nell'altro, si capirà che piega prende la crisi di governo. Oggi, infatti, sarà una giornata di fitte interlocuzioni. Ed è molto probabile che lo stesso premier chiamerà a Palazzoi leader dei partiti che compongono la maggioranza. Un altro appuntamento è il vertice-Forza Italia-gruppi centristi, fissato all'ora di. Berlusconi ...

