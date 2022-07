Draghi bis o elezioni? Cosa può succedere domani (Di martedì 19 luglio 2022) Mercoledì il dado sarà tratto. Gli italiani scopriranno se – presumibilmente a fine settembre – si dovranno recare alle urne per le elezioni anticipate o se ci sarà un governo Draghi bis (si fa sempre più difficile, invece, l’ipotesi di un “traghettatore” fino al termine della legislatura). Prima al Senato e poi alla Camera, i parlamentari dovranno decidere se votare o no la fiducia all’esecutivo guidato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea. A 24 ore dalle comunicazioni del numero uno di Palazzo Chigi, ancora non appare una linea ben delineata tra i partiti. Draghi bis o elezioni, Cosa può succedere con il voto di fiducia Si inizierà dal Senato, il luogo in cui si è segnata la grande frattura (anche per dinamiche, visto che a Palazzo Madama il voto di fiducia non poteva ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Mercoledì il dado sarà tratto. Gli italiani scopriranno se – presumibilmente a fine settembre – si dovranno recare alle urne per leanticipate o se ci sarà un governobis (si fa sempre più difficile, invece, l’ipotesi di un “traghettatore” fino al termine della legislatura). Prima al Senato e poi alla Camera, i parlamentari dovranno decidere se votare o no la fiducia all’esecutivo guidato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea. A 24 ore dalle comunicazioni del numero uno di Palazzo Chigi, ancora non appare una linea ben delineata tra i partiti.bis opuòcon il voto di fiducia Si inizierà dal Senato, il luogo in cui si è segnata la grande frattura (anche per dinamiche, visto che a Palazzo Madama il voto di fiducia non poteva ...

Pubblicità

matteorenzi : Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioran… - alessioviola : ++Crisi, si va verso Draghi Bis con Cinque Stelle riuniti fino a fine legislatura++ - fattoquotidiano : Gli italiani hanno così tanta fiducia in Mario Draghi, tanto da volerlo ancora a Palazzo Chigi? Mica tanto [Leggi e… - Ecatetriformis : RT @erretti42: “Draghi tentato dal bis” “ il premier vuole garanzie dalla Lega” La pagliacciata messa in scena dal peggior Capo di Governo… - niancobiglio : RT @Gitro77: Imprenditori (cacciavitari), rettori, sindaci, sindacati, governatori, ordini professionali (dei medici in primis), giornali,… -