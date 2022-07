Domani si vota la fiducia, pressing su Draghi. M5s resta diviso (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Un'assemblea fiume. Conclusa dalla sintesi di Conte: capisco le difficoltà di ognuno ma chi non se la sente di essere su questa linea è libero di andare via. Il presidente del Movimento 5 stelle ha tirato le somme di una lunga riunione durante la quale hanno parlato deputati, senatori ed esponenti del governo. La linea maggioritaria - ha concluso l'ex premier secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere un segnale da Draghi, la responsabilità non è nostra, è lui che deve dare garanzie. L'opzione prevalente durante gli interventi è stata quella - riferiscono fonti parlamentari pentastellate - di andare all'opposizione. Un'altra è quella della tregua (ma minoritaria). L'ultima è quella di restare dentro ma con garanzie prima dell'intervento di mercoledì del presidente del Consiglio in Parlamento. Tra le richieste, per ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Un'assemblea fiume. Conclusa dalla sintesi di Conte: capisco le difficoltà di ognuno ma chi non se la sente di essere su questa linea è libero di andare via. Il presidente del Movimento 5 stelle ha tirato le somme di una lunga riunione durante la quale hanno parlato deputati, senatori ed esponenti del governo. La linea maggioritaria - ha concluso l'ex premier secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere un segnale da, la responsabilità non è nostra, è lui che deve dare garanzie. L'opzione prevalente durante gli interventi è stata quella - riferiscono fonti parlamentari pentastellate - di andare all'opposizione. Un'altra è quella della tregua (ma minoritaria). L'ultima è quella dire dentro ma con garanzie prima dell'intervento di mercoledì del presidente del Consiglio in Parlamento. Tra le richieste, per ...

