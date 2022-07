Crisi governo, Pd vede spiragli. Letta: “Serve continuità” (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Alla vigilia della prova dell’aula di domani, dal Pd si rincorrono voci ‘speranzose’. Qualcosa più di auspicio, rispetto al fatto che domani ci sarà ancora un governo e sarà guidato da Mario Draghi. Anche oggi è proseguito il lavoro, mai interrotto negli ultimi giorni, di ricucitura per garantire il perimetro più ampio possibile della maggioranza di unità nazionale. Con tutti i 5 Stelle o con una parte. “Domani in Parlamento, ascolteremo quello che tutti diranno, daremo il nostro sostegno al governo e, in base a cosa verrà detto, faremo le nostre valutazioni”, ha detto Letta sul rapporto con i 5 Stelle alla Festa de L’Unità di Roma. “Il nostro auspicio è che la maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi confermi domani il voto di fiducia”. ha aggiunto sottolineando: “Questo governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Alla vigilia della prova dell’aula di domani, dal Pd si rincorrono voci ‘speranzose’. Qualcosa più di auspicio, rispetto al fatto che domani ci sarà ancora une sarà guidato da Mario Draghi. Anche oggi è proseguito il lavoro, mai interrotto negli ultimi giorni, di ricucitura per garantire il perimetro più ampio possibile della maggioranza di unità nazionale. Con tutti i 5 Stelle o con una parte. “Domani in Parlamento, ascolteremo quello che tutti diranno, daremo il nostro sostegno ale, in base a cosa verrà detto, faremo le nostre valutazioni”, ha dettosul rapporto con i 5 Stelle alla Festa de L’Unità di Roma. “Il nostro auspicio è che la maggioranza che ha sostenuto ilDraghi confermi domani il voto di fiducia”. ha aggiunto sottolineando: “Questo...

Pubblicità

luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - fiordisale : RT @LucaPicotti: Tra chi avvia una crisi di governo senza sapere bene il perché, chi sostiene non si debba votare in situazioni di emergenz… - libellula58 : RT @petergomezblog: Crisi di governo, la diretta – Draghi riceve i leader di centrodestra a Palazzo Chigi. La decisione dopo le proteste pe… -