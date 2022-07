Clauss è a Marsiglia | visite mediche e firma

Pubblicità

EnsCt1928 : Jonathan Clauss è a Marsiglia! ??@Mode55489648 #TeamOM #OM #MercatOM - Brigata_OM : Jonathan #Clauss è arrivato a Marsiglia! - MarseilleItalia : ?? Il Presidente Longoria conferma l'arrivo del difensore del Lens e della Nazionale francese di ? Jonathan Clauss… - newsulcalcioita : #Clauss ha svolto le VISITE mediche con il #Marsiglia questa mattina.Affare da 8 milioni di euro versati nelle casse del #Lens. - tcm24com : Marsiglia, è fatta per Jonathan Clauss #Marsiglia #Clauss #Lens -

Commenta per primo L'Olympiqueè pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato . Nelle scorse ore è stata raggiunta ... per l'esterno destro Jonathan. Il nazionale francese ha ...Commenta per primo Ilbatte un grande colpo: accordo con il Lens per 7,5 milioni più bonus. Domani sono previste le visite mediche.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...