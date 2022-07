Calciomercato Napoli, quinquennale a Kim Min-Jae: cifre e dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Kim Min-Jae è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly nei prossimi giorni di Calciomercato. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe sembra sempre più vicino agli azzurri, nonostante il forte pressing del Rennes e gli inserimenti di Inter e Tottenham nelle ultime ore. Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli, Kim Min-Jae si avvicina: le cifre dell’affare Kim Min-Jae si avvicina sensibilmente al Napoli. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe ha deciso di salutare il club turco e di provare una nuova esperienza, più importante di quelle vissute ad oggi. Sul centrale classe ’96 può diventare il volto nuovo della difesa di Spalletti dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. Dopo essere stato ad un passo dal Rennes, il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Kim Min-Jae è il primo obiettivo delper sostituire Kalidou Koulibaly nei prossimi giorni di. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe sembra sempre più vicino agli azzurri, nonostante il forte pressing del Rennes e gli inserimenti di Inter e Tottenham nelle ultime ore. Kim Min-Jae(Getty Images), Kim Min-Jae si avvicina: ledell’affare Kim Min-Jae si avvicina sensibilmente al. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe ha deciso di salutare il club turco e di provare una nuova esperienza, più importante di quelle vissute ad oggi. Sul centrale classe ’96 può diventare il volto nuovo della difesa di Spalletti dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. Dopo essere stato ad un passo dal Rennes, il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: previsto blitz a Istanbul per provare a chiudere con il Fenerbahce l'acquisto… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - DiMarzio : .@sscnapoli in piena corsa per #KimMinJae del @Fenerbahce #calciomercato #SerieA - DiegoRi36248589 : CALCIOMERCATO - #KimMinJae si sta avvicinando al #Napoli. Pronto un contratto fino al 2027 a 2.5 mln l'anno anno.(N… - Diego31883 : CALCIOMERCATO - #KimMinJae si sta avvicinando al #Napoli. Pronto un contratto fino al 2027 a 2.5 mln l'anno anno.(N… -

UFFICIALE - De Ligt è un nuovo giocatore del Bayern di Monaco: le cifre e il comunicato La Juventus ha emesso il comunicato ufficializzando la cessione del difensore De Ligt al Bayern di Monaco De Ligt al Bayern Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Napoli, ore decisive per Min - Jae Commenta per primo Aumenta la fiducia in casa Napoli sull'obiettivo Min - Jae: il Rennes si è defilato e ora gli azzurri hanno un'autostrada da percorrere con il traguardo ben in vista. Il difensore del Fenerbahce è sempre stata una prima scelta ... NapoliToday Ounas-Napoli: un indizio social fa pensare alla rottura! Adam Ounas è pronto a lasciare Napoli. A prova di ciò, l'algerino ha smesso di seguire la pagina ufficiale della SSC Napoli su Instagram ... Kim-Napoli, accordo vicino: pronto un contratto fino al 2027, i dettagli Il Napoli ha individuato il sostituto di Kalidou Koulibaly: sarà, a meno di sorprese, il sudcoreano Kim. Sono giorni frenetici per Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli. Il dirigente è inf ... La Juventus ha emesso il comunicato ufficializzando la cessione del difensore De Ligt al Bayern di Monaco De Ligt al Bayern Tutte le news sule sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCommenta per primo Aumenta la fiducia in casasull'obiettivo Min - Jae: il Rennes si è defilato e ora gli azzurri hanno un'autostrada da percorrere con il traguardo ben in vista. Il difensore del Fenerbahce è sempre stata una prima scelta ... Calciomercato - Dalla Germania: derby Napoli-Salernitana per Ascacibar Adam Ounas è pronto a lasciare Napoli. A prova di ciò, l'algerino ha smesso di seguire la pagina ufficiale della SSC Napoli su Instagram ...Il Napoli ha individuato il sostituto di Kalidou Koulibaly: sarà, a meno di sorprese, il sudcoreano Kim. Sono giorni frenetici per Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli. Il dirigente è inf ...