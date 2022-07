Braccio di ferro Crippa-Conte, il capogruppo M5s alla Camera insiste: «Se Draghi apre ai 9 punti di Conte non ha senso negare la fiducia» (Di martedì 19 luglio 2022) Il muro contro muro del M5s tra il capogruppo alla Camera Davide Crippa e l’ex premier Giuseppe Conte rischia di andare avanti almeno fino a giovedì 21 luglio, quando a Montecitorio si voterà sulla fiducia al governo Draghi. fiducia che Crippa ha ribadito ancora oggi di voler votare e con lui un nutrito gruppo di deputati grillini. A condizione però che il premier Draghi apra chiaramente al documento che lo stesso Conte gli aveva consegnato: «L’ho scritto in una chat – ha detto oggi Crippa alla fine della riunione dei capigruppo alla Camera – ascolteremo il discorso di Draghi in aula ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il muro contro muro del M5s tra ilDavidee l’ex premier Giusepperischia di andare avanti almeno fino a giovedì 21 luglio, quando a Montecitorio si voterà sullaal governocheha ribadito ancora oggi di voler votare e con lui un nutrito gruppo di deputati grillini. A condizione però che il premierapra chiaramente al documento che lo stessogli aveva consegnato: «L’ho scritto in una chat – ha detto oggifine della riunione dei capigruppo– ascolteremo il discorso diin aula ...

