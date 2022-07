Atp e Wta Amburgo 2022: programma ed orari mercoledì 20 luglio con Musetti (Di martedì 19 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined di Amburgo 2022 per la giornata di mercoledì 20 luglio. In campo Lorenzo Musetti per il suo incontro di ottavi di finale contro il finlandese Ruusuvuori. I due sono pianificati come ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale. Fari puntati anche sull’esordio del russo Rublev e sullo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore su questi campi l’anno scorso. A livello femminile il piatto forte è sicuramente l’estone Anett Kontaveit, testa di serie numero uno. Quest’ultima se la vedrà contro la svedese Peterson per un posto nei quarti. Di nuovo protagoniste anche la serba Krunic e l’americana Pera, recenti finaliste a Budapest. Di seguito il programma completo con tutti gli ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo combined diper la giornata di20. In campo Lorenzoper il suo incontro di ottavi di finale contro il finlandese Ruusuvuori. I due sono pianificati come ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale. Fari puntati anche sull’esordio del russo Rublev e sullo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore su questi campi l’anno scorso. A livello femminile il piatto forte è sicuramente l’estone Anett Kontaveit, testa di serie numero uno. Quest’ultima se la vedrà contro la svedese Peterson per un posto nei quarti. Di nuovo protagoniste anche la serba Krunic e l’americana Pera, recenti finaliste a Budapest. Di seguito ilcompleto con tutti gli ...

