Ucraina | Zelensky annuncia licenziamento 28 funzionari del Servizio sicurezza**

(Di lunedì 18 luglio 2022) Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrhato ildi 28deldi sicurezza dell'Ucraina. "Un'altra notizia importante per quanto riguarda ildi sicurezza dell'Ucraina - ha detto - È in corso una valutazione nei confronti del personale delsicurezza e una risoluzione sulla questione deldi 28di livelli e funzioni diverse. Ma le ragioni sono simili: risultati di lavoro insoddisfacenti". In precedenza,aveva presentato alla Verkhovna Rada una mozione per licenziare Ivan Bakanov dalla carica di capo deldi sicurezza.

Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'. "Un'altra notizia importante per quanto riguarda il servizio di sicurezza dell'. È in corso un ...