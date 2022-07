Reazione a Catena 18 luglio 2022 | le Giuste in Tempo

Pubblicità

ParliamoDiNews : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le Giusto in Tempo, montepremi e parola vincente di lunedì 18 luglio 2022… - Bukaniere : @Atrebor78 Reazione a tira la catena? ?? - Adlinismo_ : @sarettacm99 Guardare reazione a catena insieme e tentare di indovinare la parola e sbagliare e ridere insieme è la… - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le Giusto in Tempo, montepremi e parola vincente di lunedì 18 luglio 2022… - efdiegi_ : Praticamente all'intesa di Reazione a Catena per i concorrenti è più il terrore di dire telegrammi/derivati/radici/… -

Laè a. Giuseppe Conte è spiazzato e ammette di non essere stato informato, mentre la Lega non ci sta e attacca: 'Basta giochi di Palazzo di 5S e Pd, Draghi prima al Senato'. E così ...: le Giuste in Tempo si confermano campionesse ma non vincono Antonella, Gabriella e Martina, siciliane provenienti da Palermo, sono dunque riuscite a difendere alla grande il loro ...Salta il blitz di Pd e M5S (governista) per blindare Mario Draghi mercoledì. La mossa del centrosinistra e di quel che resta dei pentastellati ...Che disastro per gli sfidanti delle Giuste in Tempo a Reazione a catena: sono sprofondati a zero! E' successo poche volte che una squadra concludesse il ...