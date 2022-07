Paoletti-Dodin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Matilde Paoletti affronterà Oceane Dodin nel primo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2022 (terra). La diciannovenne azzurra (numero 943 del mondo), partita dal tabellone di qualificazione, ha conquistato per la prima volta in carriera il main draw di un evento del circuito maggiore. Decisive le due vittorie ottenute rispettivamente contro la rumena Lee e la russa Tikhonova, battute senza lasciare per strada alcun set. Adesso, come era normale che fosse, l’asticella si alza. Dall’altra parte della rete, infatti, troverà la venticinquenne francese, una delle tenniste più potenti dell’intero circuito. La transalpina è più adatta alle superfici rapide ma anche sul rosso conosce il modo di destreggiarsi, come dimostra la semifinale raggiunta a fine maggio in quel di Strasburgo. Paoletti dovrà cercare in ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Matildeaffronterà Oceanenel primo turno del torneo Wta 250 di(terra). La diciannovenne azzurra (numero 943 del mondo), partita dal tabellone di qualificazione, ha conquistato per la prima volta in carriera il main draw di un evento del circuito maggiore. Decisive le due vittorie ottenute rispettivamente contro la rumena Lee e la russa Tikhonova, battute senza lasciare per strada alcun set. Adesso, come era normale che fosse, l’asticella si alza. Dall’altra parte della rete, infatti, troverà la venticinquenne francese, una delle tenniste più potenti dell’intero circuito. La transalpina è più adatta alle superfici rapide ma anche sul rosso conosce il modo di destreggiarsi, come dimostra la semifinale raggiunta a fine maggio in quel di Strasburgo.dovrà cercare in ...

