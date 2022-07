Meloni | “Il Pd calpesta le regole e mi attacca con violenza perché critico i suoi metodi”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tengono ancora banco le provocazioni della sinistra contro Giorgiain merito alle perplessità espresse sulla lettera dei sindaci a Draghi. “La sinistra mi insulta in modo scompostomi sono permessa di criticare la scelta di alcuni sindaci di firmare l’appello per far sopravvivere il governo Draghi, e con lui la sinistra al governo. Una forzatura che non tiene conto del fatto che quei sindaci, nel loro ruolo istituzionale, rappresentano anche molti cittadini. Che vorrebbero legittimamente tornare a votare, e mandare a casa la sinistra“. Lo scrive suiprofili social Giorgia, dopo gli insulti che si sono riversati su di lei. La leader di FdI poneva una domanda, entrava nel merito di una “sgrammaticatura” istituzionale che meritava risposte serie.: “L’Italia a guida Pd è ...

