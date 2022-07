“Ma non è che lei…”. Valeria Marini, l’insinuazione (per niente carina) davanti a tutti (Di lunedì 18 luglio 2022) Valeria Marini e la risposta epica all’hater. La showgirl è parecchio impegnata negli ultimi tempi, sia professionalmente che sentimentalmente. Dopo aver partecipato ai reality Supervivientes e Grande Fratello Vip è certa la sua presenza nel cast di “Tale e Quale Show”. Carlo Conti l’ha scelta e Valeriona indosserà i panni di un cantante famoso per imitarlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la vita privata, invece, ecco spuntare un nuovo fidanzato. Si tratta dell’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, di 20 anni più giovane, attivo nel settore finanziario e immobiliare ma molto vicino al mondo dello spettacolo. È molto amico, ad esempio, delle sorelle Selassié. Lui e Valeria ormai non si nascondono più e fanno coppia fissa, anzi la vip ha pure rilasciato delle dichiarazioni ‘hot’ su quello che succede a letto con il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)e la risposta epica all’hater. La showgirl è parecchio impegnata negli ultimi tempi, sia professionalmente che sentimentalmente. Dopo aver partecipato ai reality Supervivientes e Grande Fratello Vip è certa la sua presenza nel cast di “Tale e Quale Show”. Carlo Conti l’ha scelta e Valeriona indosserà i panni di un cantante famoso per imitarlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la vita privata, invece, ecco spuntare un nuovo fidanzato. Si tratta dell’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, di 20 anni più giovane, attivo nel settore finanziario e immobiliare ma molto vicino al mondo dello spettacolo. È molto amico, ad esempio, delle sorelle Selassié. Lui eormai non si nascondono più e fanno coppia fissa, anzi la vip ha pure rilasciato delle dichiarazioni ‘hot’ su quello che succede a letto con il suo ...

