Luca Serianni coinvolto in un incidente stradale (Di lunedì 18 luglio 2022) Da lunedì 18 luglio mattina, il filologo e linguista Luca Serianni, 74 anni, si trova in ospedale in coma irreversibile a causa di un incidente che lo ha coinvolto (a L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 luglio 2022) Da lunedì 18 luglio mattina, il filologo e linguista, 74 anni, si trova in ospedale in coma irreversibile a causa di unche lo ha(a L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato investito questa mattina ad Ostia, il linguista Luca Serianni.… - repubblica : Il linguista Luca Serianni investito mentre attraversava sulle strisce: è in coma - repubblica : Il linguista Luca Serianni investito a Ostia mentre attraversava sulle strisce pedonali: e' in coma - infoitinterno : Luca Serianni investito sulle strisce/ Linguista in condizioni gravissime: è in coma - infoitinterno : Investito da un'auto, gravissimo il linguista Luca Serianni. La Crusca sconvolta -