LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Rossella Fiamingo di bronzo! Sconfitta da Ndolo in semifinale (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rossella Fiamingo conquista il bronzo al Mondiale. Ndolo la supera 15-10 al termine di una semifinale a senso unico Fiamingo-Ndolo 10-14 Tocca la tedesca Fiamingo-Ndolo 10-13 Trova ancora il corpo l’azzurra Fiamingo-Ndolo 9-13 La stoccata di Fiamingo Fiamingo-Ndolo 8-13 Riparte la tedesca con una stoccata in difesa Fiamingo-Ndolo 8-12 Ancora Fiamingo Fiamingo-Ndolo 7-12 Si sblocca l’azzurra Fiamingo-Ndolo 6-12 Perfetta la tedesca Fiamingo-Ndolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAconquista il bronzo al Mondiale.la supera 15-10 al termine di unaa senso unico10-14 Tocca la tedesca10-13 Trova ancora il corpo l’azzurra9-13 La stoccata di8-13 Riparte la tedesca con una stoccata in difesa8-12 Ancora7-12 Si sblocca l’azzurra6-12 Perfetta la tedesca...

Pubblicità

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Roseella Fiamingo in semifinale nella spada! Torre e Samele ai quarti nella sciabola… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Roseella Fiamingo in semifinale nella spada! Torre e Samele ai quarti nella… - Federscherma : MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI I TABELLONI PRINCIPALI DI SPADA FEMMINILE E SCIABOLA MASCHILE… - apeindiana : RT @Eurosport_IT: A IL CAIRO CI SONO I MONDIALI DI SCHERMA ?????? Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali s… - marghegranbassi : RT @gianmilan76: Scherma time! Mondiali Il Cairo 17.30 live su @eurosportitalia 1 e @discoveryplusit con @marghegranbassi #Sciabola #Spad… -