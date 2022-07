“L’hanno vista sbraitare”: reazione furibonda di Clarissa Selassié, vittima di un grave errore (Di lunedì 18 luglio 2022) Clarissa Selassié in balia della rabbia, un errore ha fatto sì che andasse su tutte le furie: lei si difende sui social ma viene smentita Clarissa-Selassié (Mediaset play)Parliamo di una delle tre sorelle Selassié che sono diventate protagoniste nell’ultimo GF Vip di Alfonso Signorini. Le ragazze sono tutte e tre impegnate in diversi progetti ma il pubblico le segue in modo caloroso perché rimasto affezionato alla loro spontaneità. Dopo la chiusura della relazione con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha avuto ancora più consensi di prima, e con lei, di conseguenza, anche le sue due sorelle. Per quanto riguarda Clarissa, negli ultimi tempi ha ammesso di essersi allontanata dai social network per via del lavoro: un modo per focalizzarsi meglio sui nuovi ... Leggi su direttanews (Di lunedì 18 luglio 2022)in balia della rabbia, unha fatto sì che andasse su tutte le furie: lei si difende sui social ma viene smentita(Mediaset play)Parliamo di una delle tre sorelleche sono diventate protagoniste nell’ultimo GF Vip di Alfonso Signorini. Le ragazze sono tutte e tre impegnate in diversi progetti ma il pubblico le segue in modo caloroso perché rimasto affezionato alla loro spontaneità. Dopo la chiusura della relazione con Manuel Bortuzzo, Lulùha avuto ancora più consensi di prima, e con lei, di conseguenza, anche le sue due sorelle. Per quanto riguarda, negli ultimi tempi ha ammesso di essersi allontanata dai social network per via del lavoro: un modo per focalizzarsi meglio sui nuovi ...

Pubblicità

levinonlivai : RT @partommi: Oltre al fatto che la divisa verrà per sempre vista come un trauma e una minaccia per loro. E non l’hanno deciso loro, l’ha d… - coquelicotae : @odiatrice Si ho un dubbio perche quella panchina rossa non l’ho mai vista nella serie L’hanno messa con il photoshop per caso - ritablzn : RT @italianarmyfam_: ?? I Coldplay hanno postato una clip con vista aerea dello Stade De France a Parigi durante l’esibizione di My Universe… - salidaparallela : @AlbertoLetizia2 L'equilibrio vuole l'informazione prima.Sembra ci sia stata una rapina o sparatoria nei pressi poc… -