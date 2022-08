Juventus, Brambati: “Milenkovic è la scelta giusta per i bianconeri” (Di lunedì 18 luglio 2022) Juventus, Brambati- Brambati ha rilasciato delle importanti a Tmw sulla Juventus e la sua situazione difensiva in atto ad oggi. “Bisogna capire se l’eventuale cessione di Skriniar sia dovuta o sia una cessione per una cifra che è meglio accettare. Ha bisogno di vendere Skriniar o no? Questo ancora non ho capito. Bastoni qualcuno lo ha chiesto e l’Inter si è seduta per valutare. E’ stato il Tottenham a sondare il terreno. Il giocatore però ha puntato i piedi perché non voleva partire” Juve, solo Bonucci e Gatti ora. Quale il colpo da fare? “Bremer occhio, perché giocare nel Torino è un conto, giocare nella Juve è un altro. Cairo farà i suoi interessi, ma attenzione, perché Bremer è abituato a giocare con un certo tipo di modulo, in spazi stretti e non con campo libero dietro. Chi prende Bremer sappia che non è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 18 luglio 2022)ha rilasciato delle importanti a Tmw sullae la sua situazione difensiva in atto ad oggi. “Bisogna capire se l’eventuale cessione di Skriniar sia dovuta o sia una cessione per una cifra che è meglio accettare. Ha bisogno di vendere Skriniar o no? Questo ancora non ho capito. Bastoni qualcuno lo ha chiesto e l’Inter si è seduta per valutare. E’ stato il Tottenham a sondare il terreno. Il giocatore però ha puntato i piedi perché non voleva partire” Juve, solo Bonucci e Gatti ora. Quale il colpo da fare? “Bremer occhio, perché giocare nel Torino è un conto, giocare nella Juve è un altro. Cairo farà i suoi interessi, ma attenzione, perché Bremer è abituato a giocare con un certo tipo di modulo, in spazi stretti e non con campo libero dietro. Chi prende Bremer sappia che non è ...

