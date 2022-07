Empoli, ufficiale: torna Luperto dal Napoli, prestito con obbligo di riscatto (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ ufficiale: Sebastiano Luperto torna all’Empoli in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli. Il difensore centrale ha già giocato con la maglia dei toscani nella scorsa stagione in prestito dai partenopei, il trasferimento a titolo temporaneo viene dunque rinnovato per un anno, stavolta con obbligo di riscatto del difensore classe 1996 che sarà così riscattato a titolo definitivo a giugno 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) E’: Sebastianoall’incondidal. Il difensore centrale ha già giocato con la maglia dei toscani nella scorsa stagione indai partenopei, il trasferimento a titolo temporaneo viene dunque rinnovato per un anno, stavolta condidel difensore classe 1996 che sarà così riscattato a titolo definitivo a giugno 2023. SportFace.

