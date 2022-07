“E… State con noi 2022”. Riapre la meravigliosa Piazza dei Sapori a Montemesola (Di lunedì 18 luglio 2022) A Montemesola la 20ª Edizione Sagra delle Fave Bianche e il 48° Gran Festival dei Baffi Cucina tipica, rievocazioni storiche, degustazioni e valorizzazione delle ricchezze del nostro territorio. Il tutto “condito” da una buona dose di intrattenimento. È tutto pronto a Montemesola per la consueta rassegna estiva “E… State con noi”, organizzata dalla locale associazione turistica Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Unpli Puglia, in collaborazione con le associazioni ASD Gioventù Montemesola, ANT e AUSER, Confraternita di San Michele Arcangelo, i frantoiani, panificatori e produttori agricoli montemesolini. Un calendario ricco di eventi e novità che vedrà splendere “Largo Osanna”, ribattezzata dalla Pro Loco di Montemesola “Piazza dei ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 18 luglio 2022) Ala 20ª Edizione Sagra delle Fave Bianche e il 48° Gran Festival dei Baffi Cucina tipica, rievocazioni storiche, degustazioni e valorizzazione delle ricchezze del nostro territorio. Il tutto “condito” da una buona dose di intrattenimento. È tutto pronto aper la consueta rassegna estiva “E…con noi”, organizzata dalla locale associazione turistica Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Unpli Puglia, in collaborazione con le associazioni ASD Gioventù, ANT e AUSER, Confraternita di San Michele Arcangelo, i frantoiani, panificatori e produttori agricoli montemesolini. Un calendario ricco di eventi e novità che vedrà splendere “Largo Osanna”, ribattezzata dalla Pro Loco didei ...

