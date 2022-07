Colpita da un malore | mamma cade dalle scale con in braccio la figlia di 24 giorni

Pubblicità

MarettiElena : RT @11Giuliano: Fragili: Grado,colpita da un malore sull’Isola di Barbana, soccorsa un’anziana. L’anziana è stata colpita da un malore e h… - bendinelli2011 : RT @11Giuliano: Fragili: Grado,colpita da un malore sull’Isola di Barbana, soccorsa un’anziana. L’anziana è stata colpita da un malore e h… - marialetiziama9 : RT @11Giuliano: Fragili: Grado,colpita da un malore sull’Isola di Barbana, soccorsa un’anziana. L’anziana è stata colpita da un malore e h… - fremo03893514 : RT @11Giuliano: Fragili: Grado,colpita da un malore sull’Isola di Barbana, soccorsa un’anziana. L’anziana è stata colpita da un malore e h… - 11Giuliano : Fragili: Grado,colpita da un malore sull’Isola di Barbana, soccorsa un’anziana. L’anziana è stata colpita da un ma… -

Friuli Oggi

... le funzioni preferite e dove si usa di più Incendio a Udine, erba secca in fiamme in via Pradattimisda unsull'Isola di Barbana, soccorsa un'anziana Condividi l'articolo... le funzioni preferite e dove si usa di più Incendio a Udine, erba secca in fiamme in via Pradattimisda unsull'Isola di Barbana, soccorsa un'anziana Condividi l'articolo Colpita da un malore sull'Isola d'Oro, soccorsa un'anziana La 52enne si trovava in Calabria per assistere la madre, quando è stata colpita da un malore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ...Raffica di interventi per i sanitari del 118 di San Benedetto che, questa mattina, sono stati chiamati ad una serie di soccorsi, tutti di una certa gravità, che si sono verificati nella zona della Riv ...