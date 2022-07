Arisa torna ad Amici 22 come professoressa (Di lunedì 18 luglio 2022) Un ritorno inaspettato quello di Arisa come professoressa di Amici 22: ancora nessuna conferma ufficiale da parte della cantante, ma le voci darebbero per certo un suo ritorno. Arisa è stata una dei professori di canto durante la ventesima edizione del talent, per poi cedere il posto a Lorella Cuccarini che, in quell’anno era una docente di ballo. Dopo un solo anno, però, ha abbandonato il suo ruolo per ‘Ballando con le stelle’, edizione da lei vinta e poi membro del corpo investigativo del “Cantante mascherato“. Nessuno sa cosa succederà in questa nuova edizione ma, Arisa potrebbe essere al fianco di Rudy Zerby, Lorella e Anna Pettinelli, oppure potrebbe essere la sostituta di quest’ultima. Un altro scenario potrebbe presupporre l‘addio di Raimondo Todaro e il ritorno ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Un ritorno inaspettato quello didi22: ancora nessuna conferma ufficiale da parte della cantante, ma le voci darebbero per certo un suo ritorno.è stata una dei professori di canto durante la ventesima edizione del talent, per poi cedere il posto a Lorella Cuccarini che, in quell’anno era una docente di ballo. Dopo un solo anno, però, ha abbandonato il suo ruolo per ‘Ballando con le stelle’, edizione da lei vinta e poi membro del corpo investigativo del “Cantante mascherato“. Nessuno sa cosa succederà in questa nuova edizione ma,potrebbe essere al fianco di Rudy Zerby, Lorella e Anna Pettinelli, oppure potrebbe essere la sostituta di quest’ultima. Un altro scenario potrebbe presupporre l‘addio di Raimondo Todaro e il ritorno ...

