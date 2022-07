Sporting Lisbona-Roma | streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

(Di domenica 17 luglio 2022) Lunedì 18 luglio alle ore 21 (le 20 locali) all’Estádio Municipal de Albufeira (Portogallo) si disputerà l’estiva tra, con i giallorossi che sabato hanno battuto la squadra lusitana della Portimonense per 2-0, grazie alle reti di Tripi e Zaniolo (cliccare qui per i gol)., probabili formazioni(3-4-3): Adán; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lazio-Fiori Barp Sospirolo 11-0 (Video Highlights): goleada biancoceleste con tripletta di Luis Albertotv in chiaro egratis TV 8?...

Pubblicità

spindles1989 : RT @ilRomanistaweb: ??? VIDEO - Mou guida l'allenamento: martedì c'è lo Sporting Lisbona Corsa e scatti sotto gli occhi dello Special One pe… - ilRomanistaweb : ??? VIDEO - Mou guida l'allenamento: martedì c'è lo Sporting Lisbona Corsa e scatti sotto gli occhi dello Special On… - sportnotizie24 : #SportingLisbona-#Roma, le probabili formazioni: le scelte di Amorim e Mourinho - romaforever_it : Sporting Lisbona-Roma, dove vederla: diretta TV e streaming - brigatazalewski : Segnatevi questo tweet Martedì 19 luglio la Roma vince 2-0 con lo Sporting Lisbona e @DiMarzio annuncia Dybala -

Lunedì 18 luglio alle ore 21 (le 20 locali) all'Estádio Municipal de Albufeira (Portogallo) si disputerà l'amichevole estiva tra Roma -, con i giallorossi che sabato hanno battuto la squadra lusitana della Portimonense per 2 - 0, grazie alle reti di Tripi e Zaniolo ( cliccare qui per i gol ).- Roma, ...Nel caso quest'operazione dovesse andare in porto, il club parigino potrebbe concentrarsi su Inacio delloLunedì 18 luglio alle ore 21 (le 20 locali) all’Estádio Municipal de Albufeira (Portogallo) si disputerà l'amichevole estiva tra Roma-Sporting Lisbona, co ...Corsa e scatti sotto gli occhi dello Special One per i giallorossi impegnati nel ritiro in Portogallo. Svilar para e convince sempre più, giorno dopo giorno ...