Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS (Di domenica 17 luglio 2022) Le Scadenze del mese di luglio riguardano le ferie, le assegnazioni provvisorie e lo scioglimento della riserva per i titoli in GaE e GPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 luglio 2022) Ledel mese diriguardano le, lee lodellaper iin GaE e GPS. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS - ilwate_r : @MarkVendrell Solo che Angelo Nerazzurro non esisterebbe se prima non fosse nato come 'canale eco' degli altri cazz… - FridaAlda : Autofattura. Scadenze. 1'luglio. TD 17-18-19 e l'esaurimento nervoso! - AlienoGrigio17 : 4 dose vaccino #Covid: chi deve farla subito, è inutile aspettare l’autunno. Infatti se gli italiani non si sbriga… - filadelfo72 : Scadenze rottamazione-ter e saldo e stralcio a luglio 2022 -