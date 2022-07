Questa locandina è diventata un caso. Crosetto duro: "Bravi, complimenti..." (Di domenica 17 luglio 2022) Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival. Il professore universitario, bollato da tanti come filorusso per le sue posizioni pro-putin, incontrerà i ragazzi della sezione "Impact" ai quali, fanno sapere dallo staff del festival, "siamo sicuri, regalerà delle nozioni molto interessanti". Ma l'annuncio della presenza di Orsini, come riporta Repubblica ha scatenato una vera e propria rivolta social. Tra chi li accusa di essere "indecenti", a chi definisce Giffoni "il festival dell'indottrinamento", "disposti a tutto pur di avere un po' di pubblicità gratuita"a chi, sarcasticamente, li sollecita a invitare "anche i negazionisti dell'Olocausto, i terrapiattisti, anche gli ufologi". E a dire la sua c'è anche Guido Crosetto: "Dopo le Bimbe di Conte ecco i Bambini di Orsini. Nati come festival del cinema per ragazzi e finiti a luogo di parte. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival. Il professore universitario, bollato da tanti come filorusso per le sue posizioni pro-putin, incontrerà i ragazzi della sezione "Impact" ai quali, fanno sapere dallo staff del festival, "siamo sicuri, regalerà delle nozioni molto interessanti". Ma l'annuncio della presenza di Orsini, come riporta Repubblica ha scatenato una vera e propria rivolta social. Tra chi li accusa di essere "indecenti", a chi definisce Giffoni "il festival dell'indottrinamento", "disposti a tutto pur di avere un po' di pubblicità gratuita"a chi, sarcasticamente, li sollecita a invitare "anche i negazionisti dell'Olocausto, i terrapiattisti, anche gli ufologi". E a dire la sua c'è anche Guido: "Dopo le Bimbe di Conte ecco i Bambini di Orsini. Nati come festival del cinema per ragazzi e finiti a luogo di parte. ...

Pubblicità

teatrolafenice : L'archivio storico ci ricorda che di questi tempi nel 1928 la tradizione della Fenice a PiazzaSan Marco si rinnovav… - rococotanica : RT @morrone_davide: @MinisteroSalute Nella locandina mancano i loghi delle lobbies che stanno promuovendo questa continua campagna vaccinal… - soralellasonoio : RT @Fortuna40085127: Ogni volta che guardo questa locandina mi viene un groppo in gola per l'emozione.....immagino quanta ansia ,emozione,… - carseri : RT @morrone_davide: @MinisteroSalute Nella locandina mancano i loghi delle lobbies che stanno promuovendo questa continua campagna vaccinal… - BulloManuela : RT @OKalitera: Io me lo immagino davanti a questa locandina per le strade del suo paese… Che emozione grande davvero ?? #prelemi https://t.… -